Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 4.5 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu aktardı.

Ege Denizi'nde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:12

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Depremin yerin 4.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #deprem #Ege Denizi #Kandilli Rasathanesi #Kandilli

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