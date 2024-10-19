Ege Denizi'nde deprem!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:12

Güncelleme: 19.10.2024 - 09:12

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Depremin yerin 4.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.