Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 4.5 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Depremin yerin 4.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 19, 2024
EGE DENIZI https://t.co/NxxDpx29vR
19.10.2024, 08:49:34 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 4.5 km#Kandilli
Etiketler: #deprem #Ege Denizi #Kandilli Rasathanesi #Kandilli
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