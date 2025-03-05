Hatay'da fırtına esareti... Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:12

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:16

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle her iki ilçedeki iskelelerde bulunan bazı tekneler alabora oldu.

İskenderun’da fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi. Ekipler, alabora olan tekneler ve zarar gören araçlar için çalışma başlattı.