Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı: 1 ölü, 4 kayıp

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:44

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, karadan ulaşımın olmadığı noktada bir grup düzensiz göçmen yardım talebinde bulundu.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi yönlendirildi. Bölgedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Sisam Adası yakınlarında 36 kişiyi taşıyan botun battığını, Yunan unsurları tarafından 31 kişinin denizden alınarak 2 can salı içine konduğunu, Türk kara sularına geri itildiklerini bildirdi.

Denizde kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp düzensiz göçmenlerin bulunması amacıyla Yunan makamları da bilgilendirildi.

Türk Sahil Güvenlik botu, düzensiz göçmenlerden birinin cenazesine ulaştı.

Kayıp 4 düzensiz göçmenin bulunması için çalışmaların Sahil Güvenlik'e bağlı bir helikopter, iki bot ve bir dalış timi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği kaydedildi.



