İzmir açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 01.20 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 3 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
26 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler aynı gün Dikili ilçesi açıklarında saat 02.10 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 kaçak göçmen yakalandı.
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE İTİLDİLER
Saat 07.30 sıralarında ise yine Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 kaçak, ekipler tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan toplam 48 kaçak göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan futbolcudan taraftara 'özür' mesajı
- 'NATO müttefikleri güvende değilse...'
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?