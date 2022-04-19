İzmir açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

19 Nisan 2022 Salı, 17:28

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 01.20 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 3 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

26 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler aynı gün Dikili ilçesi açıklarında saat 02.10 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 kaçak göçmen yakalandı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE İTİLDİLER

Saat 07.30 sıralarında ise yine Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 kaçak, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 48 kaçak göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.