Göçmenlere vakıf kuruldu: Merkezi İstanbul’da

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Göçmenlerin ülkelerine dönüşü ya da entegrasyonu konusunda tartışmalar sürerken, bu alanda yeni bir vakıf kurulması dikkat çekti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye’ye gelenlere “sahip çıkmak” için vakıf kuruldu. Karara göre, “Selam” adıyla kurulan vakfın tek vakfedeni, “Alaa Abobakr” adlı bir kişi. Selam Vakfı’nın mal varlığı 80 bin lira, ikametgâhı ise İstanbul. Vakfın amacı “Türkiye vatandaşlarının arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye’yi insanlığın merkezi haline getirmek, Türkiye’ye iltica eden ihtiyaç sahiplerine merhamet duygusuyla sahip çıkmak” sözleriyle açıklandı.