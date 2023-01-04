Ege Denizi'nde korkutan deprem

04 Ocak 2023 Çarşamba, 23:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.03 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.