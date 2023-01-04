Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 23:21
Ege Denizi'nde korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.03 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.


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