Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.03 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-01-04
Saat:23:03:52 TSİ
Enlem:38.835 N
Boylam:23.63 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/VhDY6qrM7Q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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