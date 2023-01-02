Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 6.51 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 2, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [212.75 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-01-02
Saat:11:12:25 TSİ
Enlem:35.062 N
Boylam:26.211 E
Derinlik:6.51 km
Detay:https://t.co/8SFgxJ4jp6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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