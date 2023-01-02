Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 11:38
Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 6.51 km olarak belirlendi.


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