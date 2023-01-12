Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 4.2 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 12, 2023
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/MioTkVUdoU
12.01.2023, 21:06:00 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 4.2 km#Kandilli
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