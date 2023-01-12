Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 21:16
Ege Denizi'nde korkutan deprem
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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 4.2 km olarak ölçüldü.


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