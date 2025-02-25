Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'ya 70.86 km yakınlığında bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.46 km olarak kaydedildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-02-25
Saat:00:46:02 TSİ
Enlem:36.06778 N
Boylam:27.67028 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/CfTFkluQri@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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