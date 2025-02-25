Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 00:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'ya 70.86 km yakınlığında bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.46 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi

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