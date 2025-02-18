Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Depremin, Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 kilometre mesafede olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; saat 07.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 kilometre mesafede olduğu açıklandı.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:07:46:54 TSİ
Enlem:36.71639 N
Boylam:25.87944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Lpmrwwag5E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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