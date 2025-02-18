Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 08:02

Güncelleme: 18.02.2025 - 08:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; saat 07.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.