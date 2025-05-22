Ege, güne depremle uyanmıştı: Naci Görür'den dikkat çeken açıklama!

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde hissedilen deprem, paniğe yol açtı.

"AFRİKA LEVHASINDA, ETKİSİ AZ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'de yaşanan depreme ilişkin, sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun."



