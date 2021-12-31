Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi: Yüksek değil, istikrarlı döviz istiyoruz

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz kurlarında yaşanan oynaklığın ihracatçıyı tedirgin ettiğini açıklayarak, “İhracatçı oynak kuru sevmez. Kurların istikrarlı olması bizi memnun eder” dedi. İhracatçının krediye ulaşmakta zorlandığını da belirten Eskinazi, yeni uygulanan ekonomik modeli ise “Başarısının bilinmediği bir ekonomik model. Altyapısı yok” sözleriyle yorumladı. Jak Eskinazi yeni yıl yaklaşırken, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri ve yeni uygulanan ekonomik modeli Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kurlarda devam eden oynaklığı değerlendiren Eskinazi, şunları söyledi:

UCUZ DEĞİL, MUTLU ÜLKE

- Döviz kurunun yükselmesi ihracatçıya yaramaz. Tek yarayacak şey istikrarlı kurdur. İhracatçı fiyat veremediği zaman zor durumda kalır. Oynak fiyatlama yöntemi ile müşterinin karşısına çıkmak çok risk.

- Yüksek kurun kimseye faydası yok. Rakipler var. Sizden ucuz fiyat verme şansı var. Oynak kurda işçi ücretlerinde erimeler oluyor. Çalışanın ücretleri eridiği zaman siz ucuz bir ülke oluyorsunuz. Biz ucuz ülke imajı yaratmak değil, mutlu bir ülke imajı yaratmak istiyoruz..

- 2022’de Türkiye’de 250 milyar dolar, İzmir’de 18 milyar dolar, Ege’de ise 35 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Ama bu bizim isteğimiz ile olmuyor. Yakalayacak potansiyel Türkiye’de var, bunlar hayali hedefler değil. Ama negatif etkiler arttıkça bu hedeflerden uzaklaşırız.

- Bu ortam biraz daha böyle devam ederse biz 2021’i arar duruma geliriz. Siparişlerde iptaller yok ama gecikme ve gelmeme durumları var. Oyalama durumları var. Sipariş başka ülkelere kayabilir. Bir an önce ekonomik durumun düzelmesi, oynak kurların stabil olması, ihracatçının kredibilitesinin açılması şart.

- Enflasyon Türkiye için büyük problem. Ama enflasyon da bugünkü politikalar ile aşağı çekilemez. Yeni uygulanan ekonomik modeli akademik veriye dayanmıyor. İnşallah başarılı olur. Hepimiz bu gemideyiz. Geminin kaptanına güvenmek mecburiyetindeyiz. Ama kaptanın da sağlıklı karar alması lazım. Okyanusun ortasında denizcilerle kavga etmemesi gerekir.

- Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var ama yatırım ortamı yok. Mutlaka yabancı sermayeye ihtiyacı var. Yabancı sermayenin ülkeye gelebilmesi için güven ortamı, hukuk sisteminin işlediği bir ortama ihtiyaç var. Bunlar olduktan sonra ülkede biz de huzuru yakalamış oluruz.

MERKEZ’DE ERİME HIZLANDI!

AKP iktidarının her alanda uygulandığı yanlış politikalar hem yurttaşı fakirleştiriyor hem ülkeyi ekonomik olarak kırılganlaştırıyor. Açıklanan her yeni veri bunu açıkça ortaya koyuyor. İşte bunun yeni örnekleri:

- Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 24 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolar düşüşle 8.6 milyar dolara geriledi. Böylece bu rezervler bu yıl daha önce görülen dip seviyelerin de altına inerek Ağustos 2002’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu rezervler bu ay TCMB’nin döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben bir önceki hafta 21.2 milyardan 12.2 milyar dolara inmişti. TCMB’nin brüt döviz rezervleri de geçen hafta 5.8 milyar dolar düşüşle 72.6 milyar dolara, toplam rezervleri ise yaklaşık 6 milyar dolar düşüşle 111 milyar dolara geriledi.

- Yine TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para (YP) mevduat ve fonları 24 Aralık ile biten haftada 239 milyar dolar oldu. Bu, 17 Aralık haftasında 237.8 milyar dolardı. 24 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış rakam 1.5 milyar dolar arttı. Bu kapsamda gerçek kişilerin birikimi 24 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış 136 milyon dolar azaldı.

- Bankanın swap hariç net rezervi de 9 milyar dolarlık düşüşle -55.7 milyar dolar oldu.

Mali piyasalarda ise dolar/TL dün de 13’ü aştı. Güne 12.92’de başlayan dolar/TL hemen açılış sonrası 13.5520’yi gördü. Gün boyu 1257-13.30 arasında hareket eden dolar/ TL günü de 13.25 seviyesinde kapattı.