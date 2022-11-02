Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü 50 kayıp

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 50 kişi kayboldu.

AA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:34
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü 50 kayıp
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Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 50'nin üzerinde kişi kayboldu.

Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, teknenin battığı bölgede bir erkek cesedi tespit edildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Mısır, Afganistan ve İran kökenli 11 kişi kurtarıldı, 50'nin üzerinde düzensiz göçmene ise hala ulaşılamadı.


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