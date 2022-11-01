Kuşadası'nda 10 kaçak göçmen ile 2 'organizatör' yakalandı

01 Kasım 2022 Salı, 17:18

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Sisam Adası'na botla geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen Ö.A. ve U.A.'yı yakaladı.

Bot ile motosiklete el konulurken, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 6 bin Euro ile 11 bin 800 TL ele geçirildi.

2 'ORGANİZATÖR' DE SERBEST KALDI

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi; 2 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.