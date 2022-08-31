Ege'deki depremin ardından Tunç Soyer'den ilk açıklama: 'Herhangi bir hasar yok'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:35

AFAD verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.56'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

ART ARDA 2 ŞİDDETLİ DEPREM

Saat 13.10'da ise 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD: 'ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR İHBAR YOK'

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

TUNÇ SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

Art arda gelen depremlerinden ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de bir açıklama geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Soyer, ilk tespitlere göre herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız."

Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 31, 2022

Soyer, bir sonraki paylaşımında da, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını yineledi.

Tunç Soyer'in ikinci paylaşımı da şu şekilde:

"Bir kez daha sallandık. Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğünde bir depremi daha yaşadık. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı almadık. Etkilenen herkese bir kez daha geçmiş olsun."