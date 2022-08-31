Gazipaşa açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 5.41 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

İHA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:20
Gazipaşa açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Gazipaşa ilçesinin 23 kilometre açığında, 30 Ağustos Salı günü saat 23.42 sıralarında 5.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.


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