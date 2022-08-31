Gazipaşa açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 5.41 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Gazipaşa ilçesinin 23 kilometre açığında, 30 Ağustos Salı günü saat 23.42 sıralarında 5.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 30, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 23.21 km.Paphos (), 102.87 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ
Enlem : 35.2391 N
Boylam : 32.0866 E
Derinlik : 5.41 km
Detay : https://t.co/XB3R1p91jN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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