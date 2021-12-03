Egeli belediyelerden uluslararası tanıtım atağı

03 Aralık 2021 Cuma, 10:22

Ege’nin turizm merkezleri, 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcının 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle buluştuğu Fuar İzmir’deki dev organizasyonda açtıkları birbirinden ilginç stantlarında doğa harikası kıyılarını ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan kentlerini ziyaretçilerine anlattı. Bölgenin güneyinden kuzeyine kadar pek çok önemli destinasyonun da uluslararası arenaya çıktığı fuar sayesinde bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarını dile getiren belediye başkanları pandeminin ardından 2022 yılında turizmde büyük bir canlılık yaşanacağının da müjdesini verdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bu yıl hibrit fuar olarak düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı’nda pek çok yeniliğe imza atmanın heyecanını taşıdıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “2022 yılına verimli bir başlangıç yapmak isteyen sektör temsilcileri, turizmde yeni fırsatların tanıtıldığı fuarımızda buluşuyor. Türkiye ve dünya turizmini İzmir'de buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. Turizm sektörü ve fuarlarımız hızla dijitalleşiyor. 2021 yılının başında pandeminin olumsuz etkisine rağmen sektöre can suyu olan, yeni dönemin turizm rotasını çizen ve oldukça başarılı geçen fuarımızın sınırlarını genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarın, İzmir ve Türkiye için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Fuarda turizm sektörüne heyecan katacak yeni kavramlar, özel etkinlikler ile birçok ilki yaşayacağız. Her geçen gün büyüyen ve gelişen turizm fuarımızın tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilham vereceğine, turizm sektörüne güç katacağına, 2022 yılı turizmi için yol haritası çizerek dünyada ses getireceğine inanıyorum” dedi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce firmanın katıldığı ve on binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda yerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi; kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Türkiye’nin en önemli kruvaziyer limanlarından birine sahip olan Kuşadası, antik kenti Apollon Tapınağı ve eşsiz kıyıları ile bilinen Didim, Dünya Kültür Mirası olan Aphrodisias ile birlikte Priene, Magnesia, Tralleis ve Nysa gibi antik kentleri olan Efeler Diyarı Aydın, Büyükşehir Belediyesi temsiliyeti ile binlerce ziyaretçiye anlatıldı. Turizmcilerle görüşmelerin yapıldığı ve sezon öncesinde sektöre önemli katkılar sunan belediye standında kentin doğal lezzetleri de katılımcıların beğenisine sunuldu. Alternatif turizm seçeneklerini geliştirmek adına gastronomi turizmi içinde tanıtımlar yapılırken, katılımcılara zeytin, incir, kestane, zeytinyağı ve kabak tatlısı ikramları yapıldı.

NARLIDERE

Narlıdere Belediyesi fuarda hayata geçirdiği ve tamamlanan projelerini vatandaşlara anlatma fırsatı yakaladı. Fuar boyunca vatandaşlara, tanıtım dergileri ve promosyon ürünleri hediye eden ilçe belediyesi projeleri ve Narlıdere’nin güzellikleri sunumlar eşliğinde katılımcıların beğenisine sundu. Organizasyona katılmaktan ötürü büyük heyecan duyduklarını aktaran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz, Narlıdere'mizin doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerlerini güzel bir tanıtımla vatandaşlarımıza anlatabilmek” ifadelerini kullandı.

KARABURUN

Karaburun Belediyesi standı, dikkat çeken tasarımı ve yöresel değerleriyle fuardaki ziyaretçilerin ilk adreslerinden bir tanesi oldu. İlçenin doğal ve ekolojik güzellikleri tanıtıldığı stand yapılan yöresel lezzet ikramlarıyla renklendi. Tüm İzmirlileri ve fuara katılan yabancı ziyaretçileri ilçelerini keşfetmeye davet eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Standımızda ilçemizin güzelliklerini tanıtırken günlük olarak fuara getirdiğimiz Çalkama, Dede Sarığı, Sündürme, Hurma zeytin gibi yöresel lezzetlerimizin yanında keçi peynirimizi, nergis çiçeğimizi, mandalinamızı, el yapımı reçellerimizi misafirlerimizle buluşturuyoruz. İlçemizin doğal dokusunu bozmadan turizm faaliyetlerinin yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Doğal, kültürel ve tarihi pek çok güzelliği barındıran Karaburun’un uluslararası platformda da tanıtılması için bu tür fuarlarda yer alıyoruz” dedi.

BUCA

Fuarın A holünde hazırlanan İzmir Sokakları adlı özel bölümde yerini alan Buca Belediyesi, ilçenin eşsiz tarihi ve kültürel dokusunu ziyaretçilere tanıttı. Kentin önemli değerlerinden Atatürk Maskı, Kızılçullu Su Kemerleri, tarihi Yaylacık ve Dumlupınar sokakları, Levanten evleri, köşkleri, Protestan Baptist Kilisesi, Mevlana Heykeli gibi tarihi ve kültürel noktalarıyla ziyaretçilere ulaşan Buca’nın İzmir’in en köklü yerleşim bölgelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Başkanı Erhan Kılıç şunları söyledi: “Buca Levanten evleriyle, köşkleriyle, kendine has yapısıyla çok farklı ve görülmesi gereken bir yer. Kentimizin tanıtımı için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Bucamızın sadece tarihiyle kültürüyle değil, damak tadıyla da kendine has bir güzelliği var. Herkesi Buca’yı keşfetmeye davet ediyorum.”

KEMALPAŞA

Birbirinden ilginç etkinlikleriyle fuarda dikkatleri çeken Kemalpaşa Belediyesi standı, ilçenin tarihi ve turistik çevresini ziyaretçilerle buluşturdu. Fuarın son gününde saat 17:00’de, Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisine ev sahipliği yapacaklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Travel Turkey Fuarı’nda her sene olduğu gibi bu sene de ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Hedefimiz, Kemalpaşamızın doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerlerini vatandaşlarımıza anlatabilmek. İlçemizin İzmir’in yıldızı olma yolunda katkı sağlayacak projelerimizi ziyaretçilerimizle paylaşacağız. İlçemizi turizm noktası haline getirmek en büyük arzumuz” diyerek tüm vatandaşları stantlarına davet etti.

TORBALI

Küçük Menderes havzasının metropole açılan yüzü olan Torbalı’nın kültürü, tarihi ve turizm potansiyeli Torbalı Belediyesi standında tanıtıldı. İzmir Sokakları’nda yer alan belediye standında Metropolis Antik Kenti ve Torbalı’yı tanıtan broşürler ile birlikte ziyaretçilere Torbalı İnciri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Travel Turkey’de, Torbalı’yı en iyi şekilde tanıtmak amacıyla çalıştıklarını kaydeden Torbalı Belediye Başkan Mithat Tekin “Yıl boyu çeşitli festival ve etkinliklerle ilçemizin tanınırlığını arttırmak için güzel işler gerçekleştirdik, bunu CHP’li belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde de duyurmaya çalıştık. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmamız da ilçemizin tanıtımı için yerinde ve çok yararlı bir adım oldu” dedi.

BAYRAKLI

İzmir Sokakları bölümünde yer alan Bayraklı Belediyesi standında tarihi zenginlikleri, denizi ve ticari konumu ile İzmir’in kalbi ilçenin turizm potansiyeli tanıtılıyor. Kent rehberi, kitapçıklar ve bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı stantta ayrıca belediyenin tesisleri ve vizyon projeleri de ziyaretçilere tanıtıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Turizm profesyonellerinin ve birçok ülkeden katılımcının ziyaret ettiği fuarda Bayraklı’nın tarihini, denizini, turizm potansiyelini, ticaret hacmini, yatırımlarımızı ve projelerimizi tanıtıyoruz. İlçemizi marka kent yapmak istiyoruz. Kent meydanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, modern sağlıklı yapıları, turizmi, ticareti, sanatı, sporuyla yeni bir Bayraklı inşa ederken herkesi çalışmalarımızı görmeye, Bayraklı’yı keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

SEFERİHİSAR

Fuarda kurulan İzmir Sokakları adlı özel bölümde dikkat çekici standı ile ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Seferihisar Belediyesi, kentin önemli değerlerini ziyaretçileriyle paylaştı. Seferihisar Belediyesi gelen tüm ziyaretçilerine dünyanın en kaliteli mandalinası olarak bilinen satsuma mandalinası ikram etti. İlçeye özgü zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu gibi yöresel ürünlerin de sunulduğu stand bünyesinde, yerli ve yabancı heyetlere ilçede faaliyet gösteren turizm tesislerinin tanıtımı da yapıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Birçok ülkeden katılımcının ziyaret ettiği Travel Turkey’de Seferihisar’ımızın tarihi, turizm faaliyetleri, yöreye has ürünleri ve kentimiz için gerçekleştirdiğimiz projeleri tanıtıyoruz. Su sporları, dalış turizmi gibi birçok alanda yeni projeler hayata geçirdik. Seferihisar’ı dünya çapında bir turizm destinasyonu haline getirmek için yılmadan çalışıyoruz. Herkesi Seferihisar’ı keşfetmeye davet ediyorum” dedi.

MENDERES

İzmir’in yazlık ilçeleri arasında önemli yere sahip olan Menderes’in kendisine özgü mandalinası ve diğer tarım ürünleriyle süslenen standında ziyaretçileri karşılayan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İzmir’i ve Menderes’i Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla bu fuara katıldık. Sadece İzmir ile sınırlı kalmayacağız ve yurt dışındaki fuarlara da katılacağız. Tarım, sanayi ve turizmin iç içe olduğu bir kentte yaşıyoruz. Metropole oldukça yakınız ve 45 kilometrelik kesintisiz bir sahilimiz var. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir imkan yok. Tanıtımda önceliğimiz bunları ön plana çıkartabilmek. Menderes’in ciddi anlamda bir tanıtıma ihtiyacı var. Menderes’in dünyada tanınır hale gelmesini sağlayacağız. Özdere, Gümüldür, ve Ahmetbeyli’yi dünyaya tanıtabilmek için çalışıyoruz. Geçen seneye kadar yüzde 70-80 oranında doluyduk. Yatak sayımızı ve turist çeşitliğinin arttırıp ilçemizi daha fazla hareketlendireceğiz. Önümüzdeki yıl 17-21 Haziran arasında Özdere’de geniş çaplı bir kültür ve turizm festivali düzenleyeceğiz. Fuarda bunu da ziyaretçilerimize anlatıyoruz. 10 ülkenin temsilcisi katılacak. Seneye hedefimiz yüzde yüz doluluk oranını yakalamak. Ekonomik krizin ve pandeminin etkilerini de turizm sayesinde sileceğiz. Herkesi Menderes’e davet ediyoruz” dedi ve tanıtım için fuarı bir fırsata çevireceklerini dile getirdi.

ÇEŞME

Ziyaretçilerini coğrafi işaretli ürünlerinden çeşme kavunu, geleneksel karakılçık ekmeği, damla sakızı, enginar, zeytin gibi ilçeye özgü değerlerinin yanı sıra, mini Alaçatı sokağı ve plaj tasarımlı özel salonuyla dikkatleri çeken Çeşme Belediyesi, yerli ziyaretçiler kadar yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekmeyi başardı. Çeşme’nin iç turizmdeki başarısını uluslararası boyuta taşıma hedeflerini gerçekleştirmek için fuarın önemli role sahip olduğunu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Türkiye’nin turizmde parlayan yıldızı olan Çeşme 2022 yılında da yine önder kent olmaya devam edecek. Geçen sene olduğu gibi bu sene de milyonları ağırlamaya hazırız. Turizme destek olacak projelerimizle yeryüzündeki cennet olarak tabir edilen Çeşme’de ziyaretçilerimizi ağırlamak için kış boyunca çalışacağız. Fuar da bu anlamda önemli yere sahip. 2022 yılında, tıpkı 2021’de olduğu gibi 2022’de de turizmde tüm Türkiye’ye önderlik edeceğiz. Çeşme’yi ulusal ve uluslararası her türlü fuarda temsil etmek amacıyla Çeşme Turizm ve Otelciler Birliği ve Alaçatı Turizm ve Otelciler Derneği ile beraber çalışmaları sürdürüyoruz. Bu fuardan sonra yurt dışında Berlin, Utrecht fuarlarına da katılacağız. Çeşme’yi her fırsatta tanıtacağız. Çeşme’mizi uluslararası düzeyde de hak ettiği yere getireceğiz. İlçemizi tıpkı iç turizmde olduğu gibi dış turizmde de öncü duruma getireceğiz” dedi.

SELÇUK

“İlham veren kent, evrenin kalbi” temasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Selçuk Belediyesi açtığı stant ile 2022 turizm sezonu öncesinde önemli bir tanıtım fırsatı yakaladı. Efes’in ve Selçuk’un değerlerini dünyaya anlattıklarını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2022’de 2,5 milyondan fazla turist ağırlayacaklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Selçuk zaten tarih kokan bir kent. Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar kadın elinin değdiği zenginlikleriyle ünlü bir kentiz. Kentin girişinden itibaren adım adım tarihi yaşıyor ve her yerde ayrı bir yüzyılı yaşıyorsunuz. 8600 yıllık kesintisiz bir tarihimiz var. Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeklerinden olan Efes ve Selçuk’u burada ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Tarih ve kültürümüzü anlattığımız bu fuarda bizi ziyaret edenlere geçmişi hissettirip geleceği keşfetmelerini sağlıyoruz. Turizm bizler için vazgeçilmez bir unsur. Tüm projelerimizde kültür ve turizmi birleştirerek hayata geçiriyoruz. 40 bin kişinin katıldığı ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivallerimizi, Pamucak sahilimizi, karavan ve kamping gibi yeni nesil turizm faaliyetlerine ev sahipliği yaptığımız ilçemizi dünyaya tanıtıyoruz. Bununla birlikte günümüzde çok önemli yer tutan agro turizm yani tarıma dayalı turizm faaliyetlerini de anlatıyoruz. Pandeminin bitmesiyle birlikte iptal edilen turların büyük bölümünün 2022 sezonunda ilçemize dönmesini bekliyoruz. Kuşadası’na gelecek 400’den fazla gemi var. Yılda 2,5 milyon turistin geldiği ilçemizde seneye bu rakamı katlayarak arttıracağız.”

ÖDEMİŞ

Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde Ödemiş rüzgarı esiyor. Ödemiş Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik değerlerini ve damak tatlarını ön plana çıkardığı stant zeybek gösterisiyle de ilgi odağı oldu. UNESCO Dünya Mirası adayı Birgi ile efelerin ve zeybeklerin kartal yuvası Lübbey köyünün göz alıcı görsellerle tanıtıldığı Ödemiş Belediyesi standında Otamış Halkın Marketi ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ödemiş'in tarihi ve turistik değerleriyle efe ruhunu buluşturarak kentin tanıtımı için verimli bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Dünya Mirası adayı tarihi Birgi'miz, efelerin kartal yuvası Lübbey'imiz, ovamızın ve yaylalarımızın bereketi incirimiz, kestanemiz, patatesimiz, Otamış markalı ürünlerimiz ve efe ruhunu yaşatan standımızla fuardayız. Herkesi Ödemiş rüzgarı estiren standımıza bekliyoruz. Kentimizin tanıtımı ve turizm alanında hak ettiği noktaya ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ödemiş'in turizmde var olan potansiyelini hep birlikte harekete geçiriyoruz” dedi.

MARMARİS

“Sen hep güzelsin Marmaris” temasıyla fuarda yerini alan Marmaris, eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğası ile ziyaretçilere tanıtıldı. Marmaris Ticaret Odası, diğer meslek kuruluşları ve Marmarisli otelciler de özel olarak dizayn ettirilen 180 metrekarelik standa Marmaris Belediyesi çatısı altında yerlerini aldı. Yaz aylarında yaşadıkları yangın felaketine rağmen Marmaris’in hala çok güzel, keyifli ve her mevsim tatil yapılabilecek bir yer olduğunu anlatılması açısından fuarın çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Biz büyük bir felaket yaşadık ama bu Marmaris’in tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Kafalarda oluşan algıyı değiştirmemiz ve Marmaris’in hep güzel olduğunu anlatmamız açısından fuar çok önemli” dedi.

AYVALIK

Turizmde kuzey Ege’nin yıldızı olan Ayvalık da sekiz yıl aradan sonra fuara katıldı. Zeytin ve zeytinyağı sunumu ve tadımlarıyla, Ayvalık’ın ünlü damla sakızlı kurabiyesi, Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Tesisleri’nin enfes mezeleri ve yöresel tatları ile Ayvalık lezzetlerini konuklarına sundu. Ayvalık’ı en iyi şekilde tanıtıp, kuracakları bağlantılarla ilçeye ekonomik canlılık ve kazançların getirilmesini hedeflediklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Doğası, tarihi dokusu, kültürel varlıkları, gastronomisinin yanı sıra dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile Türkiye’nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık’ı hak ettiği “marka” değerine ulaştırıyoruz. Ayvalık’ta her yıl Kuzey Ege’de milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Esas büyük amacımız yaz aylarında kısa süren turizm sezonunu 12 aya yayabilmek. Özellikle mimari yapı, gurme, destinasyon, zeytin ve zeytinyağı konusundaki algıda seçiciliği de ortaya çıkarmak en önemli gayelerimizden birisi olacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.