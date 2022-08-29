Ege’nin iş dünyasından 100. yıl mesajları

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:30

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında İzmir’deki iş dünyası temsilcileri yayımladıkları mesajlar ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurtuluş savaşı şehitlerini saygı, sevgi ve minnetle andı. Kurtuluş coşkusuna ortak olduklarını açıklayan ekonomiciler, ulus olarak kuruluş ruhuna sahip çıkılması gerektiğini hatırlattı ve birlik, beraberlik mesajları verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, topraklarımızın işgalden arındırılışının ve modern Cumhuriyete uzanan yolun en kutlu günü olarak hala yolumuzu aydınlatıyor. Bu eşsiz zaferin 100. yılına erişmenin haklı gururunu yaşıyor ve bize bu değerli zaferi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum. Dünyada ve ülkemizde son derece zorlu süreçlerden, keskin virajlardan geçiyoruz. Böylesi bir ortamda geleceğe emin adımlarla yürümemiz ancak yine atalarımızdan miras aldığımız mücadele ve birlik, beraberlik ruhuyla mümkün olabilir. Mücadele ruhundan asla vazgeçmemiz temennisiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını bir kez daha kutluyorum

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk

Düşman orduları tarafından çiğnenmiş Anadolu, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’taki zafer ile yeniden ayağa kalkmıştır. Ardından 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılması ile düşman yurttan sökülüp atılmıştır. Bu zafer ile Türk milleti işgal zincirini kırarak bağımsızlığını ve özgürlüğünü elde etmiştir. Türk zaferi, aynı zamanda ezilen milletlere bir deniz feneri gibi yol göstermiş ve dünya tarihini değiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının ilelebet özgür yaşayacağına inancımız tamdır. Bize zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer

Kurtuluş Savaşı’mızın dönüm noktalarından birisi olan ve ülkemizin kaderini değiştiren 30 Ağustos zaferi, bağımsız, demokratik ve çağdaş bir Türkiye’nin kurulmasındaki yolu açmıştır. Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. Bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham almaya devam etmekteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, bu güzel ülkeyi bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları vatan yapan, vatanı ve bayrağı uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla anıyoruz. Milletimizin kurtuluş mücadelesinin şanlı bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi

30 Ağustos 1922’deki Büyük Zafer, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye’nin kurulması önündeki engelleri kaldırmış, Türk Milletinin 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da yaktığı özgürlük ateşi 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bugün bize düşen görev farklılıklarımızı bir zenginlik olarak benimseyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal, hukuk, demokrasi, insan hakları alanlarında dünyanın muasır medeniyetleri arasında yer alması için birlikte bu hedefe kilitlenmek olmalıdır. Bizlere bu cennet vatanı bırakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Büyük Zafer’imizin 100. yıl dönümünde şükranla ve özlemle anıyor, birlik ve beraberlikle şu anda yaşadığımız zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancımızı paylaşıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyoruz.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli

Uzun savaşlarda eğitimli gençlerini kaybetmiş, ekonomik olarak tükenmiş bir toplumun, Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenerek yazdıkları destanla ne kadar gurur duysak, bu tarihi zaferi ne kadar coşkuyla kutlasak azdır. 30 Ağustos’ta her yeri bayraklarla donatalım. Elimizde bayraklar, meşalelerle sokağa çıkalım. Bize bağımsızlığımızı kazandıran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını hak ettikleri şekilde, kalbimizde 100 yıl önce kahramanca zafere koşanların o ilk günkü heyecanıyla bir kez daha analım.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin

Büyük Taarruz’un 100. yılında Anadolu topraklarını işgalcilerden temizleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi ve minnet ile anıyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. 100. yıl vesilesi ile bir kez daha üstüne basarak söylemek gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız olmasının yanında, laik demokratik ve hukuk devleti olarak bugünlere gelmiştir. Türk kadınları olarak Atatürk’e duyduğumuz minnetin ölçüsü yoktur.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna emin adımlarla yürüdüğümüz o kutlu mücadelenin en kritik zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yıl dönümünde, bu ulusun hiçbir zaman başka milletlere boyun eğmeyeceğini, bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül’e kadar tüm Ege’yi özgürlüğüne kavuşturan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ile bu kutlu yürüyüşü başlatmış, İzmir’de bu mücadeleyi zafer ile sona erdirmiştir. Bu uğurda canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter

Kurtuluş Savaşı Samsun’da yakılan meşalenin İzmir’de fener alayına dönüşünün hikayesidir. Bu destansı mücadelenin en büyük hamlesi ise kuşkusuz 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’dir. 100. yılını kutladığımız bu kutlu güne imzasını atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Demokratik, laik bir cumhuriyete yürüyüşün destansı adımlarından biri olan 30 Ağustos’un 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine, kuruluş felsefesine daha bir şevkle sarılmamız gerekmektedir. Bu büyük gününün 100. yılını kutlarken, vatanının istikbali uğruna canını hiçe sayarak mücadele eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı

Bugün Kurtuluş Savaşı’mızın ve Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Bu önemli günde, Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyet değerlerinin anlam ve kıymetini derinden hissetmek ve sahip çıkmak hepimizin borcu ve görevidir. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu büyük zaferin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da yaktığı özgürlük mücadelesinin en önemli savaşlarından biri olan Büyük Taarruz Zaferi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun da müjdesidir. Kurtuluş Savaşı’nın en şanlı zaferi olan 30 Ağustos’un 100. yılında, ulusal egemenliğe dayanan, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin ne zorluklarla, ne çok bedeller ödenerek atıldığını böylesi günlerde daha güçlü idrak ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle, şükranla anıyorum.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul

Yüce Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Sadece Kurtuluş Savaşı’nın değil tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi olan ve kaderimizi değiştiren 30 Ağustos Zaferi, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet’in kurulmasının da yolunu açmıştır. Zafer Bayramı’nın 100. yılını en içten duygularla kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel

100. yılında bu kutlu günün bağımsızlığımız üzerindeki etkisini bugün daha net hissediyoruz. Bugünden o günlere bakarken, savaş meydanında ödenen bedelleri, bu mücadelede ve tüm Kurtuluş Savaşı’nda tüm ulusun yaptığı fedakarlıkları daha iyi idrak ediyoruz. Bize bu zaferi bizzat savaş meydanında bulunarak armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu uğurda canını vermiş tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum.