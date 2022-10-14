Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış
Isparta'da, Eğirdir Gölü'nde bulunan kadın cesedinin, Selcan Kukulu'ya (20) ait olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden Kukulu'nun, yalnız başına liman mevkisinde dolaştığı tespit edilirken, intihar ihtimali değerlendiriliyor.
Isparta'da balıkçılık yapan Güven Taşan, dün saat 14.00 sıralarında ağlarını toplarken, Eğirdir Gölü limanı açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi olduğunu fark edip, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle bölgeye giden ekipler, kadına ait cansız bedeni sudan çıkardı.
Savcının incelemesinin ardından cansız beden, balıkçıların da yardımıyla Eğirdir Limanı'na getirildi. Ambulansla morga götürülen ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Isparta'ya gönderildi. Olayla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada cansız bedenin, Selcan Kukulu'ya ait olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Kukulu'nun tek başına liman mevkisinde dolaştığını tespit etti.
İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Kukulu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Akdoğan köyünde toprağa verilecek Selcan Kukulu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belli olacak.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Kafasına Türk bayrağı düştü