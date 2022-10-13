Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde meydana gelen olayda bir balıkçı, gölde ceset gördüğüne dair ihbarda bulundu.
Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve balıkçılar tarafından gölden çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 20-25 yaşında olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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