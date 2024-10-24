Eğitim bütçesi azaldı, okullardaki sorunlar büyüyor: CHP'den sert eleştiriler

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, eğitimdeki sorunların giderek arttığını vurgulayarak eğitim bütçesinin azaltılması nedeniyle okullardaki temizlik sorunlarının da işsizlik ödeneği ile karşılanmaya çalıştığını kaydetti. İlgezdi, şu açıklamaları yaptı:

"2016 yılında devletin yaptığı her 100 liralık harcamanın 17 lira 80 kuruşu eğitime gidiyordu. 2024 yılında eğitime harcanan rakam 12 lira 80 kuruş’a düştü. Okulların neden temizlenemediği, öğretmen atamalarının 8 Mayıs 2023’ten beri neden yapılamadığının sebebi maalesef bu. AKP nitelikli eğitimi yok etmek için ant içmiş. Maarif modeli dedikleri tam da bu!

"HER 4 ÇOCUĞUMUZDAN BİRİ AÇLIK İLE KARŞI KARŞIYA"

Her 4 çocuğumuzdan biri açlık ile karşı karşıya. En azından bir öğün ücretsiz okulda yemek yedirin diyoruz, 'yok' diyorlar. Dersler boş geçiyor öğretmen atayın diyoruz, kabul etmiyorlar, okulları temizlemiyorlar. CHP’li belediyelerin gönüllü olarak okulları temizlemesine de engel oluyorlar. Tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterip taşımalı eğitimdeki servisleri kaldırıyorlar. Tüm bunların sebebi AKP’nin eğitime gerektiği kadar bütçe ayırmaması, ayrılan bütçeyi her sene kısması ve yandaşlara aktarmasıdır. AKP’nin eğitim sistemi iflas etti.

Eğitimde şu an en büyük sorunların başında hijyen geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu günlük 566 lira alan Toplum Yararına Programdakilerle (TYP) çözmeye çalıştı ancak sorun çözülmedi. En son 30 bin TYP’li temizlik işçisi alımı için ilan açıldı ve başvurular alındı. Bu okullarda çalıştırılacak kişilerin ücretleri yine işçinin işsiz kalması durumunda yararlanacağı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Yani hükümet yine bütçeden değil işçinin emeğinden kestiği para ile okulları temizlettirmeyi düşünüyor. Yani bu para dolaylı yoldan yine velilerin cebinden çıkmış oluyor."