Eğitim emekçileri kalemlerini Amasya'da kaldırdı: 'Zayıflatmaya çalışanlara karşı Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız'

Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü çerçevesinde Amasya'da konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Cumhuriyeti zayıflatmaya çalışanlara karşı, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız" ifadelerini kullandı

Eğitim emekçileri kalemlerini Amasya'da kaldırdı: 'Zayıflatmaya çalışanlara karşı Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız'
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 15.02.2025 - 15:01

Eğitim-İş'in "Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü" çerçevesinde bu defa durağı Amasya oldu. Eğitim emekçileri "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" bilinciyle Milli Mücadele’nin ilk adımlarından biri olan Amasya Genelgesi'ni anımsattı.

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Amasya'da Anıt Meydanı'nda bir açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve demokratik kitle örgütleri, Eğitim-İş'in çevre il şube başkanlıkları ve yurttaşlar katılım sağladı.

Eğitim emekçileri yine kalemlerini kaldırdı ve "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz", "İlelebet Cumhuriyet" ve "Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganlarını attı.

 "GELECEĞİMİZİ HALKIN İRADESİ ŞEKİLLENDİRECEK' 

Konuşmasına, 105 yıl önce Amasya Genelgesi ile milletin geleceğine sadece milletin kendisinin karar vereceğinin ilan edildiğini anımsatarak başlayan Özbay, "Bugün tarihimizin en önemli noktalarından birine ev sahipliği yapan Amasya'dayız. Amasya Genelgesi yalnızca bir bildiri değil milletin kaderini değiştiren tarihi bir çağrıdır. Bu çağrı emperyalizme saltanata ve saray hükümetine karşı milli iradenin, halkın ve emeğin yükselişini simgeler" ifadelerini kullandı.

Bugün baskıcı bir yönetimle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Özbay, "AKP iktidarı ülkemizi felakete sürüklemektedir. Halk iradesi yok sayılmış, muhalefeti sindirmek için keyfi gözaltılar uygulanmıştır. O gün olduğu gibi bugün de geleceğimizi şekillendirecek olan halkın iradesi, emeği ve mücadelesidir" dedi.

"KARANLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eğitimin sorunlarına ilişkin de konuşan Özbay, "Eğitimi tarikatlara ve sermaye teslim eden düzenin karşısında olduklarını belirtti. Eğitimin MEB eliyle tarikat ve cemaatlerin insafına terk edildiğini ifade eden Özbay, "Okullarda fiili işgal yaşanmakta. Zorunlu eğitim sistemi tarikatların keyfine göre şekillendirilmekte laik ve bilimsel eğitim bakanlık eliyle yok edilmektedir. Laiklik bu ülkenin bağımsızlığının ve çağdaşlaşmasının en temel göstergesidir. MEB 1.5 milyon çocuğunun eğitimden kopmasına göz yummaktadır. Eğitimi gericiliğe teslim edenler bilmelidir ki; bizler çocuklarımızın karanlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

"ZAMLAR YÜK BİNDİRİYOR"

Özbay, ekonomik krize ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yapılan zamların emekçilerin cebine her gün yük bindirdiğini belirten Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131, yoksulluk sınırı 72 bin 88 TL. Bugün her 3 gencimizden biri ev genci haline dönmüştür. Ancak biz boyun eğmeyeceğiz. Nasıl ki Amasya Genelgesi'nde 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' denildiyse, bugün de haklarımızı, özgürlüklerimizi ve geleceğimizi yine biz, örgütlü mücadelemizle koruyacağız!"

Özbay son olarak şunları söyledi:

"Haklarımızı örgütlü mücadelemiz kurtaracak ve koruyacak. Meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, yoksulluğa, sömürüye, baskıya karşı hep birlikte mücadele edelim. Hak, hukuk, adalet için; bağımsızlık ve eşitlikten yana bir Türkiye için omuz omuza verelim. Cumhuriyeti zayıflatmaya çalışanlara karşı, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız."


Etiketler: #amasya #Eğitim-İş #Kadem Özbay #eğitim sistemi

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