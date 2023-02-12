İzmir Barosu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'İktidarın başarısız kriz yönetiminin ve plansızlığının...'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:34

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 21:34

Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasına ilişkin dün aldığı karara İzmir Barosu’ndan tepki geldi.

'KARARDAN DÖNÜLMELİ VE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILMALIDIR'

İzmir Barosu’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, alınan bu kararın hem öğrencilerin hem de depremzede yurttaşların mağduriyetine yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, “Daha işlevsel ve sürdürülebilir çözüm yolları varken eğitim ve öğretim faaliyetinin uzaktan yürütülmesinin yaşanan sorunların çözümü olacağına inanan zihniyet, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin gelecekteki depremlerde benzer faciaları yaşamaması için geleceğin mimarı, mühendisi, jeoloğu, hekimi olacak öğrencilerin yüz yüze ve uygulamalı eğitim alması gerektiğini idrak edemeyen, bilimin yol gösterici olduğunu hâlâ anlamayan zihniyettir.

'İKTİDARIN BAŞARISIZ KRİZ YÖNETİMİNİN VE PLANSIZLIĞININ...'

Pandemiden bu yana onca zorluğu aşan öğrencilerin omuzlarına yeni bir yük yüklemek yerine devlet kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin, misafirhanelerin, otellerin ve yapımı tamamlanmış ancak boş olan on binlerce dairenin depremzedelere tahsis edilmesi mümkün iken yerleşim için ilk akla gelenin KYK yurtlarının boşaltılması olması anlaşılır değildir. Derhal bu karardan dönülmesi, üniversitelerin açılarak eğitim ve öğretim faaliyetinin yüz yüze yapılması gerekmektedir. Siyasi iktidarın başarısız kriz yönetiminin ve plansızlığının bedelinin öğrencilere ödetilmesini kabul etmiyoruz” denildi.