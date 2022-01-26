Eğitim-İş, Kuran kurslarındaki kayıt dışılığa tepki gösterdi
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kuran kursları ve bakanlık dışındaki kreşlerin çocuklara ilişkin verisinin olmamasına tepki gösterdi.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kuran kursları ve bakanlık dışındaki kreşlerin çocuklara ilişkin verisinin olmamasına tepki göstererek “Eğitimdeki en kritik dönemin bu şekilde kontrolsüz, kimlerin elinde olduğu bilinmeyen bir sistemle yönetilmesi kabul edilemez. Çocuklarımızın rüyalarını kâbusa çevirmekten vazgeçin” dedi.
Cumhuriyet, “Kuran kurslarının kaydı tutulamıyor” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu haberde, “okulöncesi çağındaki çocukların gittiği eğitim kurumlarına ilişkin kayıtların sağlıklı tutulmadığını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4-6 yaş Kuran kurslarındaki çocuk sayısına ilişkin verisi olmadığını” gündeme getirmişti.
"GERİCİLERİN ÖNÜ AÇILIYOR"
Konuya ilişkin konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Diyanet’e bağlı 4-6 yaş Kuran kursu sayısının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokul sayısından çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Okulöncesi eğitimi zorunlu ve ücretsiz eğitim kapsamına almayan anlayış, çocuklarımızı Diyanet ve bazı cemaat ile tarikatların kurslarına mahkûm bırakıyor. Bu anlayış; nesneleri göstererek ve dokundurarak anlattığımız, saymayı boncuklarla öğrettiğimiz küçük yaştaki çocuklarımızın pedagojik eğitimi olmayan kişilere emanet edildiğini gösterdi” dedi.
“Elbette bu yaklaşımın iktidarın milli, artık dini egˆitim politikası ile gayet uyus¸tuğunu, su¨rece bakıldıgˆında bunların planlı c¸alıs¸malar oldugˆunu söyleyebiliriz” diyen Özbay, “Laiklikle sürekli çatışan iktidar, gericilerin önünü açıyor. Eğitimdeki en kritik dönem olan ve kişiliğin oturduğu, insanın yaşamının tamamı boyunca etkisini göreceği okulöncesi dönemin bu şekilde kontrolsüz, kimlerin elinde olduğu bilinmeyen bir sistemle yönetilmesi kabul edilemez. Çocuklarımızın rüyalarını kâbusa çevirmekten vazgeçin” diye konuştu.
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