Eğitim-İş'ten Bakan Mahmut Özer'e 'mesleki eğitim' tepkisi

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Meclis’te yaptığı “mesleki eğitim” açıklamalarını eleştiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Özer’in konuşmasının “eğitime çarpık bakışı ortaya koyduğunu” söyleyerek “Yoksul çocukların ucuz işçi olmasından övünmek, eğitimin bir dalını sermaye üzerinden tarif etmek aymazlıktır” dedi. Özer’in sunduğu maddelerin patronlar ve tarikatlar için müjde niteliğinde olduğuna işaret eden Özbay, “Eğitim emekçileri, öğrenciler ve aileler için bir müjde yok” diye konuştu.

Özbay, Özer’in Meclis’te bakanlık bütçesine ilişkin sunumunu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özer’in konuşmasının “iktidarın eğitime dair çarpık bakış açısını ortaya koyduğunu” söyleyen Özbay, “Gericilerin okulöncesine sirayet etmesi için apar topar toplandığı anlaşılan Milli Eğitim Şûrası, son bir haftadır saraydan empoze edilen kararların MEB tarafından duyurulması ve Bakan Özer’in yandaş gazetecilerle meslek liselerine düzenlediği turistik turlar bir arada değerlendirildiğinde, eğitim adına da eğitim emekçisi adına da iyi günlerin bizi beklediği söylenemez” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Öğretmenlik Meslek Yasası’na ilişkin ifadelerine yönelik de “Öğretmenlere ve onların örgütlerine sormadan, tepeden inme biçimde getirilecek olan meslek kanunu, öğretmenleri bölme, ayrıştırma parçasıdır. Milli Eğitim Kanunu’nda ‘bir uzman mesleği’ olarak geçen öğretmenlik statüsünün yasal olarak geriletilmesi niyeti barındırmakta” ifadelerini kullandı. Şûra’ya da işaret eden Özbay, “Bakan’ın müjde olarak sunduğu maddeler, sadece patronlar ve tarikatlar için müjde niteliğinde. Eğitim emekçileri, öğrenciler, onları fedakârlıkla okutmaya çalışan aileleri için ortada bir müjde yok” diye konuştu.