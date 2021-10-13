Eğitimcilerden tepki: Afyonkarahisar’daki kazanın sorumlusu siyasi iktidar

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Afyonkarahisar’da taşımalı eğitimdeki ortaokul öğrencilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu beş öğrenci yaşamını yitirdi, dört öğrenci yaralandı. Eski Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı Prof. Mustafa Altıntaş, kazanın “taşımalı öğretim cinayeti” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek “Sorumlusu ülkemizde yurtaşlarımıza ‘standart, yerinde öğretim’ olanağını sağlayamayan siyasi iktidarlardır. Milli Eğitim bakanları bunun hesabını vermeli ve başka cinayetlerin önünü kesmek için tez elden öğrencinin mekanında standart olanak sağlanmalı” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay olaya “kaza” demenin eksik olacağını vurgulayarak, “Bu, bir taşımalı eğitim cinayetidir. Köy okullarını kapatan iktidar, bu yolla çocukları ya köyündeki tarikat yurtlarına ya da taşımalı eğitime mecbur bırakmakta. Rezaletler zincirini yaratan, 2021 yılında çocuklarımızı denetimsiz, kimin sürdüğü belli olmayan araçlarla her gün kilometrelerce yol gitmeye mecbur bırakan zihniyettir” ifadelerini kullandı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da “Köy yolu bozuk asfalt, mıcır atıkları var. Köyde ilkokul var ancak ortaokul taşıma yapıyor. Viraj dönerken karşıdan gelen araçla dar yolu paylaşmak için direksiyonu kırıyor ve mıcırın etkisi ile devriliyor. Araçta yönetmeliğe uygun güvenlik önlemlerinin olmadığı belirtiliyor. En önemlisi de sürücünün ihaleyi alan kişi olmadığı iddiası. Kazayı yapan ile sürmesi gereken kişi aynı değil” dedi.

‘KAPI İPLE BAĞLIYDI’

Kazada hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet’in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. İki kardeşin halası Kadriye Tek ise servisin kapısı kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.