Eğitimde sorunlar katlanırken, eskidiği için imam hatip binası yıkıldı: 41 milyonluk yenileme!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Başında Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın bulunduğu Bolu İl Özel İdaresi, 26 Eylül’de, Gerede’deki Esentepe İmam Hatip Lisesi yapımı için ihaleye çıkılacağını duyurdu. Okulun mevcut binasının hurda bedel karşılığı yıkılacağı, çelik spor salonunun ise Gerede Belediyesi tarafından söküleceği kaydedilen ihale 20 Ekim’de yapıldı.

46 milyon 596 bin 243 lira maliyet öngörülen ihale, tek şirketin katılımıyla sonuçlandı. CET Mimarlık Mühendislik AŞ., ihaleyi 40 milyon 990 bin liraya kazandı. Sözleşme ise 3 Kasım’da imzalandı. Sözleşmeden sonraki beş gün içinde yer teslimi yapılacağı öğrenilen projenin tamamlanması için öngörülen süre ise 400 gün.

İl Özel İdaresi’nin resmi internet sitesinden paylaşılan son haberin de yine bir imam hatibe ait olması dikkat çekti. 1 Ağustos’ta paylaşılan habere göre 2023 Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yatırım programında bulunan Göynük Anaokulu ve Göynük İmam Hatip Ortaokulu ihale ve kontrollük hizmetleri Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi.