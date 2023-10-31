Eğitimde utanç tablosu: 1.5 milyon kız çocuğu ve kadının okuma yazması yok

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 yaş ve üzeri nüfus ile 15 yaş ve üzeri nüfusa ilişkin cinsiyet ve okuryazarlık verileri, Cumhuriyetimizin 100. yılında acı gerçeği gözler önüne serdi.

TÜİK, 1923’ten günümüze temel istatistikleri bir araya getiren “100 Yılın Göstergeleri” adlı bir çalışma hazırladı. Buna göre 2022 sonu itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 65 milyon 26 bin 277’lik nüfusun 1 milyon 726 bin 445’i okuma yazma bilmiyor. Bunların 224 bin 542’sini erkek çocukları ve yetişkin erkekler, 1 milyon 501 bin 903’ünü ise kız çocukları ve kadınlar oluşturuyor.

DURUMLARI BİLİNMİYOR!

Toplam 741 bin 113 kişiye ilişkin durum ise bilinmiyor. Durumu bilinmeyenlerin 347 bin 726’sı erkek çocuğu ve erkek, 393 bin 387’si kız çocuğu ve kadın. Geçen yıl itibarıyla okuryazarlık oranı yüzde 97.3. Bu oran erkek çocuğu ve yetişkin erkeklerde yüzde 99.3, kız çocuğu ve kadınlarda ise yüzde 95.3.

Okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2.7 iken bu oran erkek çocuğu ve yetişkin erkeklerde yalnızca 0.7, kız çocuğu ve kadınlarda ise 4.7. Çalışmada, 6 yaş ve üzerindeki nüfusa yönelik okuryazarlık verileri de cinsiyet temelli verildi. Yaş düştükçe okuma yazma bilmeyenlerin sayısının artması ise dikkat çekti.

Buna göre 2022 itibarıyla 6 yaş ve üzerindeki okuma yazma bilmeyen erkek çocuk ve erkek sayısı 280 bin 559 iken kız çocuk ve kadın sayısı 1 milyon 546 bin 18.

Durumu bilinmeyenlerin sayısı toplam 793 bin 525. Bunların 374 bin 432’sini erkek çocukları ve yetişkin erkekler, 419 bin 93’ünü kız çocukları ve kadınlar oluşturuyor. 6 yaş ve üzerinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı erkek çocukları ve yetişkin erkeklerde 0.7, kız çocukları ve kadınlarda 4.1.

VERİLER ÜRKÜTÜCÜ

Çalışmaya göre ilkokul düzeyinde okul başına düşen öğrenci sayısı 2012-2013’te 192 seviyesindeyken 2022-2023’te 220’ye yükseldi. TÜİK’in 6 yaş ve üzeri ile 15 yaş ve üzerine ilişkin ayrı ayrı paylaştığı verilerden yola çıkarak 6-15 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin okuma yazma bilmeyen sayısı da hesaplanabiliyor. Vahim tabloya göre okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lisenin bir kısmını kapsayan eğitim düzeyinde olması gereken 44 bin 115 kız çocuğu ile 56 bin 17 erkek çocuğu okuma yazma bilmiyor. 25 bin 706’sı kız çocuğu, 26 bin 706’sı ise erkek çocuğu olmak üzere toplam 52 bin 412 çocuğun okuryazarlık durumuna ilişkin ise veri bulunmuyor.