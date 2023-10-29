Son dakika... Erdoğan duyurdu: Okullara 100'üncü yıl tatili

Yayınlanma: 29.10.2023 - 22:04

Güncelleme: 29.10.2023 - 22:39

Türkiye Cumhuriyet'i 100'üncü yılını kutlarken okullarda ve meydanlarda coşkulu kalabalıklar, tören ve etkinliklerde bir araya geldi.

Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in sonraki günü olan "30 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı" merak konusu olurken soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımıyla yanıt buldu.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

BAKAN TEKİN'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 30 Ekim'deki okul tatili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevgili Öğrencilerimiz!



Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.



Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı’ndaki teminatı olan siz… https://t.co/dqHDXDvKJN — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 29, 2023

Tekin söz konusu paylaşımda, "30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin Türkiye Yüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.