Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Son dakika... Erdoğan duyurdu: Okullara 100'üncü yıl tatili

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 22:04
Son dakika... Erdoğan duyurdu: Okullara 100'üncü yıl tatili
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Türkiye Cumhuriyet'i 100'üncü yılını kutlarken okullarda ve meydanlarda coşkulu kalabalıklar, tören ve etkinliklerde bir araya geldi.

Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in sonraki günü olan "30 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı" merak konusu olurken soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımıyla yanıt buldu.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

BAKAN TEKİN'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 30 Ekim'deki okul tatili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tekin söz konusu paylaşımda, "30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin Türkiye Yüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.


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