Eğitime kar engeli... Van'da okullar 1 gün tatil edildi!

Van'da devam eden yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

Eğitime kar engeli... Van'da okullar 1 gün tatil edildi!
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 08:58

Van Valiliği, kente etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime gün süreyle ara verilmiştir. Rehberlik ve Araştırma Merkez ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir."


Etiketler: #eğitim #kar yağışı #okul #Van

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