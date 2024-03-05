Eğlence mekanı çıkışında öldürülmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!

Geyve'de eğlence mekanından çıkan Erkan A. adlı kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:47
Eğlence mekanı çıkışında öldürülmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!
Abone Ol google-news

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün Geyve Adliyesi'ne sevk edilen H.B. ile ona kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y., S.Ç., E.E., Ü.T. ve S.A.'nın savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan H.B. tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Daha önce bir şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A.'nın (52) öldüğünü belirlemişti.

Erkan A.'nın bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B.'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalamış, şüpheliye kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.


bıçak haberleri Cinayet haberleri gözaltı haberleri kasten öldürme haberleri saldırı haberleri

İlgili Haberler

Sinop'ta muhtar adayına yönelik saldırıya ilişkin 12 kişi tutuklandı

Sinop'ta muhtar adayına yönelik saldırıya ilişkin 12 kişi tutuklandı
Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!
Çorum'da 16 yaşındaki çocuğa sokak ortasında bıçaklı saldırı!

Çorum'da 16 yaşındaki çocuğa sokak ortasında bıçaklı saldırı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı: Dikkat çeken oran...

Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı: Dikkat çeken oran...
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!
Belediye eliyle dolandırıcılık

Belediye eliyle dolandırıcılık
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'

Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'
Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti

Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti
MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'

MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'
O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı