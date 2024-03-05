Eğlence mekanı çıkışında öldürülmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!
Geyve'de eğlence mekanından çıkan Erkan A. adlı kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün Geyve Adliyesi'ne sevk edilen H.B. ile ona kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y., S.Ç., E.E., Ü.T. ve S.A.'nın savcılık sorguları tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan H.B. tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
Daha önce bir şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A.'nın (52) öldüğünü belirlemişti.
Erkan A.'nın bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B.'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalamış, şüpheliye kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.
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