Eğlence mekanı önünde bıçaklı kavga: Yaralı var!

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Eğlence mekanı önünde bıçaklı kavga: Yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 08:35

Bartın'ın Hendekyanı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

1 GÖZALTI

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.


Etiketler: #Bartın #bıçak #eğlence mekanı #kavga

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