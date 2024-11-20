Eğlence mekanı önünde bıçaklı kavga: Yaralı var!
Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Bartın'ın Hendekyanı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
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Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: #Bartın #bıçak #eğlence mekanı #kavga
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