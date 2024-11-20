Eğlence mekanı önünde bıçaklı kavga: Yaralı var!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 08:35

Güncelleme: 20.11.2024 - 08:35

Bartın'ın Hendekyanı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

1 GÖZALTI

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.