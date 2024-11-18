Üsküdar'da AVM önünde bıçaklı kavga
Üsküdar'da bulunan bir AVM'nin önünde iddiaya göre, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Üsküdar'da bir AVM'nin önünde gece saatlerinde meydana geldi.
Henüz nedeni bilinmeyen kavgada taraflar, AVM önünde sözlü tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. AVM önündeki bıçaklı kavga caddeye taşındı.
Trafikteki araçlar arasında bir süre daha devam eden kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Üsküdar #AVM #kavga #bıçaklı kavga
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