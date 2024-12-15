Eğlence mekanında tanıştı: Darbedip, parasını gasbetti!

İzmir'in Konak ilçesinde M.K. (27) eğlence mekanında tanışıp, dışarıda alkol almaya devam ettiği C.A.'yı (45) darbedip, 5 bin Euro parasını gasbetti.

Eğlence mekanında tanıştı: Darbedip, parasını gasbetti!
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DHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:33

Olay, önceki gün Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli erkek, eğlence mekanında tanıştığı C.A. isimli erkekle Şahintepe mevkisine gitti.

İkili burada alkol almaya devam etti. M.K., bir süre sohbet ettiği C.A.'yı darbedip, 5 bin Euro parasını gasbetti.

Olayın ardından polise giden C.A., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla M.K. aynı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #İzmir #gasp #darp

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