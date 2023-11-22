Eğlence mekanında yaralama soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı!

Lüleburgaz'da eğlence mekanında çıkan tartışmada tabancayla Murat Ayata'yı başından vurup ağır yaralayan Özbekistan uyruklu Gülnara Tojibayava, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:25
Eğlence mekanında yaralama soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı!
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki eğlence mekanında önceki gece yarısı bir yaralama olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; müşteri olarak gelen Murat Ayata ile mekanda çalıştığı belirtilen Gülnara Tojibayava (26) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Tojibayava, Murat Ayata'nın belindeki tabancayı alıp ateş açtı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Murat Ayata, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan Tojibayava polis tarafından yakalanırken, mekan sahibi A.S. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tojibayava, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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