Gece 12'den sonra müzik yasağına devam: Yine 'unuttular'

26 Nisan 2022 Salı, 16:02

Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü 'son' kez toplandı. Toplantı sonrası alınan yeni kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan tarafından, yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edileceği bildirildi. Öte yandan, Bilim Kurulu'nun bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmama kararı konusunda uzlaştığı açıklandı.

MÜZİK YASAĞI YİNE 'UNUTULDU'

Salgına yönelik birçok yeni kararın açıklandığı Bilim Kurulu toplantısında, pandeminin başından beri devam eden 'gece 12'den sonra müzik yasağına' ilişkin bir karar çıkmadı. Sanatçıların, müzisyenlerin, mekan sahiplerinin çağrıları yine yanıtsız kaldı.

Müzik yasağı, Mayıs 2020'den beri devam ediyor.

SOYLU 'DEĞERLENDİRECEĞİZ' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart 2022'de yaptığı konuşmada müzik yasağına ilişkin "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" diye konuşmuştu.

Soylu, 22 Nisan'da NTV'de katıldığı canlı yayında ise "Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ YAĞDI: VİRÜS SADECE NOTALARLA MI BULAŞIYOR?

Bilim Kurulu toplantısından, müzik yasağı için bir karar çıkmaması tepki çekti. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi, hala devam eden müzik yasağına sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

İşte müzik yasağına gelen tepkilerden bazıları...