Edis'ten 'müzik yasağı' tepkisi: Yediremiyorum artık

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:28

Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü 'son' kez toplandı. Toplantı sonrası alınan yeni kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan tarafından, yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Salgına yönelik birçok yeni kararın açıklandığı Bilim Kurulu toplantısında, pandeminin başından beri devam eden 'gece 12'den sonra müzik yasağına' ilişkin bir karar çıkmadı. Sanatçıların, müzisyenlerin, mekan sahiplerinin çağrıları yine yanıtsız kaldı.

Müzik yasağı, Mayıs 2020'den beri devam ediyor.

EDİS'TEN SERT TEPKİ

Yasak sürerken; ünlü şarkıcı Edis, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Covid-19 önlemlerinin çoğunun kaldırıldığı fakat gece 12.00'dan sonra müzik yasağının devam ettiği bugünler hakkında konuşan şarkıcı, "12'den sonraki müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık, çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz ki bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak" dedi.

Edis'in paylaşımı şu şekilde: