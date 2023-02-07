Son Dakika: BDDK'den deprem bölgesiyle ilgili açıklama
Son dakika gelişmesi.. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen yurttaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.
BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı.
Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.
Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.
Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması