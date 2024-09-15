EGM'den 'Murat Ağırel paylaşımlarına' açıklama: Suçüstü yakalanan polis memuru ihraç edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in "Polis torbacıyı suçüstü yakalıyor. Torbacı kim? Polis" ifadelerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, polis memuru olan şüpheli şahsın ihraç edildiği duyuruldu.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Gazeteci Mirgün Cabas'ın aynı adlı Youtube kanalına katılarak, "Polis torbacıyı suçüstü yakalıyor. Torbacı kim? Polis" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü gündem olan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Gazeteci Murat Ağırel: Polis torbacıyı suçüstü yakalıyor. Torbacı kim? Polis" başlıklı paylaşımlar üzerine yapılan incelemede;
Bahse konu olayın 08.10.2019 günü İstanbul'da gerçekleştiği ve şüpheli şahıs B.D. hakkında işlem yapıldığı görülmüştür.
Olay tarihinde polis memuru olan şüpheli şahıs, hakkında yürütülen soruşturmanın ardından meslekten ihraç edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Gazeteci Murat Ağırel: Polis torbacıyı suçüstü yakalıyor. Torbacı kim? Polis" başlıklı paylaşımlar üzerine yapılan incelemede;— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) September 15, 2024
Bahse konu olayın 08.10.2019 günü İstanbul'da gerçekleştiği ve şüpheli şahıs B.D. hakkında işlem yapıldığı…
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