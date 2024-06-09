EGM'den tatil planı yapanlar için 'dolandırıcılık' uyarısı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:29

Güncelleme: 09.06.2024 - 13:29

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan tatil dönemi nedeniyle tatil planı yapacak yurttaşların geçmiş yıllarda meydana gelen olayları da göz önüne alarak, yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının mağduru olmamaları için dikkat etmesi gereken hususlar olduğu kaydedildi.

Yurttaşların, 'tatil fırsatı' ve 'indirimli tatil sepeti' şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gelen linklere dikkat etmesi gerektiği belirtilerek, rezervasyon yapılacak tesislerle ilgili araştırma yapılması, internet üzerinden araştırma yaparken turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının ve otelin yıldız sayısı ile varsa otel hakkındaki şikayetlerin tespiti amacıyla 'www.tursab.org.tr' ve 'www.kulturturizm.gov.tr' adreslerinden sorgulama yapılması gerektiği ifade edildi.

ÇOK DÜŞÜK FİYATLARA DİKKAT

Ayrıca otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanması ihtimali göz önüne alınarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği, online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili otelin telefon ile aranarak rezervasyon teyidinin alınması, çok düşük fiyat ile rezervasyon işlemi yapan tesislere yönelik mutlaka araştırma yapılması, ödemelerin otele giriş yapılırken yerine getirilmesi veya bu mümkün değilse acenta şirketine veya ilgili otele ait hesaplara yatırılması gerektiği belirtildi.