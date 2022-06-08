EGO toplu taşımada unutulan eşyaları satışa çıkarıyor

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:06

EGO Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde ara verilen toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

2018-2019-2020 yılları içerisinde EGO otobüsleri ile ANKARAY ve Metro İstasyonları’nda bulunan ve sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, ABB EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında herkese açık olarak satışa sunulacak.

CEP TELEFONUNDAN AYAKKABIYA KADAR BİNLERCE EŞYA UNUTULDU

EGO Genel Müdürlüğü, yasal sürenin tamamlanmasının ardından sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyayı satışa sunacak.

Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.