Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ehliyet affı şartları neler? Ehliyetler geri verilecek mi?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:27

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 17:27

AKP, 2023 seçimleri öncesinde şimdi de tüm borçlar için yeni yapılandırma paketi hazırlığında. Borç yapılandırma paketi ile ilgili düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Ehliyet affına yönelik beklenen açıklama kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ehliyet affı; alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki trafik cezalarını kapsıyor. Ehliyet affı yile aklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek.

EHLİYETLER GERİ VERİLECEK Mİ?

2 buçuk milyon sürücünün ceza puanının silinmesi ile geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlanacak.

EHLiYET AFFI ŞARTLARI NELER?

Trafik ceza puanlarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin kara yolu altyapısının, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirildiğini, bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlandığını anlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle kara yollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artışın, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdiğini aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."