Scooter kullanımında ehliyet şartı kaldırılıyor
Japonya'da, saatte maksimum 20 kilometre hıza ulaşabilen scooterlar için ehliyet şartı kaldırılıyor.
Japonya'da sürücü ehliyetine ihtiyaç duymadan elektrikli scooter kullanımına izin verilecek.
Doğu Asya ülkesi Japonya, kentlerde yaygınlaşan elektrikli scooterlere yönelik kullanım şartlarını değiştirdi.
Ulusal Polis Ajansı (NPA) açıklamasına göre, elektrikli scooter kullanımında ehliyet şartı kaldırılacak.
Temmuz başında yürürlüğe girecek karar, saatte maksimum 20 kilometre hıza ulaşabilen scooterleri kapsayacak.
Buna göre kask şartı aranmayacak, 16 yaş altı kişilere kullanım yasağı sürecek ve araçlar kaldırımında kullanılamayacak.
Alkollü sürücülere ya da sürüş sırasında cep telefonu kullananlara ise trafik cezası uygulanacak.
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