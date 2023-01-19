Scooter kullanımında ehliyet şartı kaldırılıyor

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:37

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:53

Japonya'da sürücü ehliyetine ihtiyaç duymadan elektrikli scooter kullanımına izin verilecek.

Doğu Asya ülkesi Japonya, kentlerde yaygınlaşan elektrikli scooterlere yönelik kullanım şartlarını değiştirdi.

Ulusal Polis Ajansı (NPA) açıklamasına göre, elektrikli scooter kullanımında ehliyet şartı kaldırılacak.

Temmuz başında yürürlüğe girecek karar, saatte maksimum 20 kilometre hıza ulaşabilen scooterleri kapsayacak.

Buna göre kask şartı aranmayacak, 16 yaş altı kişilere kullanım yasağı sürecek ve araçlar kaldırımında kullanılamayacak.

Alkollü sürücülere ya da sürüş sırasında cep telefonu kullananlara ise trafik cezası uygulanacak.