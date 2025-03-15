Ehliyet sınavına iç çamaşırındaki kopya düzeneği ile girdi!

Tunceli'de iç çamaşırına sakladığı telefon ve dinleme cihazıyla kopya çeken sürücü adayı ile ona kopya veren kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Ehliyet sınavına iç çamaşırındaki kopya düzeneği ile girdi!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:47

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarıyla çalışma başlattı.

Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.

Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


Etiketler: #Tunceli #ehliyet sınavı #kopya

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