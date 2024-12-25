'Ehliyet sınavında' usulsüzlük: Malatya'da 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:36

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:38

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (e-MTSK) sınavlarında kopya düzeneği kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, sınava kopya düzeneğiyle giren D.E. ve G.Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kopya düzeneğinde kullanılan 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Bu kişilere yardım eden E.D. de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.