'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

Yayınlanma: 29.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.02.2024 - 03:00

Balıkesir’de CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Akın’la aynı ad ve soyadı taşıdığı için “kopya aday” yapılan Ahmet Akın kayıplara karıştı.

Cumhuriyet, dün manşetten duyurduğu haberinde adı geçen “kopya aday” Ahmet Akın’ın bilgilerine ulaştı.

Balıkesir merkezde bir lokantada çalışan Akın, dün işe gitmedi. Kendisinin işyerini aradık ve “Bugün işe gelmedi, yarın arayın” yanıtını aldık. Telefonundan da aradığımız Akın, çağrılarımızı yanıtsız bıraktı. Akın’ın hem lokantada çalışıp hem de propaganda çalışması yapıp yapamayacağı bilinmiyor.