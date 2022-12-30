Ehliyetsiz sürücü 'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezadan kurtulamadı

30 Aralık 2022 Cuma, 08:46

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçe genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzur İnegöl’ uygulanması düzenledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.

Drone ile havadan destek verilen denetimlerde 35 araç sürücüsüne toplam 47 bin 463 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de yakalandı.

'EKMEK ALMAYA GİDİYORDUK'

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yol uygulamasında ise şüphe üzerine ise Bilal Y. yönetimindeki 16 Y 2712 plakalı otomobil durduruldu.

Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bilal Y. polis ekiplerine "Ehliyetim yok ağabey, ekmek almaya gidiyorduk" dedi.

Bilal Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, otomobil ise babasına teslim edildi.