Ehliyet sınavında usulsüzlük: 3 kişi yakalandı

Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında usulsüzlük: 3 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:16

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinde arama yaptı.

YAKALANDILAR

Aramada, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan ve yardımcı olan şüpheliler A.K, B.B ve S.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 3 casus kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü içine sim kart entegre edilmiş 3 kartlık ve 2 mobil wifi cihazı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kırşehir #ehliyet

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