Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:47

Güncelleme: 12.04.2025 - 21:48

Yeni ehliyet uygulaması için son yenileme tarihi belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla belirlenen tarihe kadar değiştirmeleri gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

EHLİYET YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eski tip sürücü belgesi sahiplerinin yeni tip ehliyete geçiş için başvuru süreci 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yeni tip ehliyetler 2016 yılında uygulanmaya başlanmış olup, bu değişiklikle birlikte ehliyet alacak kişilerden en az ilkokul düzeyinde eğitim görme şartı getirilmişti.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için başvurular, randevu.nvi.gov.tr adresi veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak gerçekleştirilebileceği gibi, randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinde de yapılabilir. Ayrıca, "NVI Mobil" uygulaması üzerinden de randevu alınması mümkündür. Başvuru sahipleri, randevu tarihinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek sıramatikten SIRA NUMARASI alıp işlemlerini tamamlayabilirler.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgesinin yenisi ile değiştirilmesi: 15 TL

Yeni tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi: 1760 TL

İlk kez sürücü belgesi alımı: 1760 TL