Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 12.04.2025 - 17:41

Her hafta cumartesi günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin bu hafta TV8 yayın akışında yer almaması, yeni bölüm tarihine dair merakları artırdı. Yeni sezonda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin’in yer aldığı yarışmanın bu akşam yayınlanmaması, "O Ses Türkiye bu akşam neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 12 Nisan Cumartesi günü O Ses Türkiye'nin yeni bölümü neden yok? O Ses Türkiye programının yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE PROGRAMININ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM YOK MU?

O Ses Türkiye'nin yeni bölümü, 12 Nisan tarihli TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın yerine aynı saatte hafta içi yayınlanan Survivor 2025 Ünlüler Gönüllüler yarışması ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE'NİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

O Ses Türkiye'nin yeni bölümü, geçtiğimiz hafta 5 Nisan’da bayram tatili sebebiyle yayınlanmamıştı. Bu hafta da neden ekrana gelmediğiyle ilgili olarak henüz TV8 ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.